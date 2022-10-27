В Калужской области ожидается пасмурная погода
В четверг, 27 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +6, вечером – в районе +4.
Местами возможен небольшой дождь.
По народным приметам, если стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым.
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