В Калужскую область вернутся дожди
В среду, 26 октября, в Калужской области немного потеплеет, но пойдет дождь.
Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днем – до +6, вечером – в районе +5.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
По народным приметам, если облака быстро бегут с юга - к непогоде, порывистому ветру.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!