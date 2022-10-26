В Калужскую область вернутся дожди

В среду, 26 октября, в Калужской области немного потеплеет, но пойдет дождь.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днем – до +6, вечером – в районе +5.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, если облака быстро бегут с юга - к непогоде, порывистому ветру.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.