В Калужской области прогнозируют морозы

Утром во вторник, 25 октября, в отдельных районах Калужской области температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

Днем потеплеет до +7.

Существенных осадков не ожидается, но будет пасмурно.

Порывы южного ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – около 80%.

По народным приметам, если ветер дует с севера - грядет похолодание, с юга – будет тепло.

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