В Калужской области прогнозируют пасмурную неделю

В понедельник, 24 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны дожди.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +5.

Порывы ветра – до 3 м/с.

В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.

По народным приметам, если луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой - в ближайшие дни погода испортится и может пойти снег.

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