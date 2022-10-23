В Калужской области прогнозируют дожди
В воскресенье, 23 октября, в Калужской области ожидается дождливая погода.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +7.
В Калуге порывы ветра будут достигать 3 м/с. А влажность воздуха ожидается на уровне 90%.
По народным приметам, если 23 октября слякотно и грязно, то снега не будет до 4 ноября, зато зимой будут большие сугробы. Если же сегодня стоит теплая и солнечная погода, то и зима будет мягкой и малоснежной, и наступит она через месяц.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!