В Калужской области прогнозируют дожди

В воскресенье, 23 октября, в Калужской области ожидается дождливая погода.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +7.

В Калуге порывы ветра будут достигать 3 м/с. А влажность воздуха ожидается на уровне 90%.

По народным приметам, если 23 октября слякотно и грязно, то снега не будет до 4 ноября, зато зимой будут большие сугробы. Если же сегодня стоит теплая и солнечная погода, то и зима будет мягкой и малоснежной, и наступит она через месяц.

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