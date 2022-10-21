Первый снег заметили в Калуге 21 октября

Утром в пятницу, 21 октября, жители Правого берега в Калуге заметили мимолетный первый снег. Снежинки падали всего несколько минут и сразу таяли, рассказали очевидцы в социальных сетях.

В ближайшие дни морозов и снегопадов не ожидается.

- При температуре воздуха меньше +5 градусов из облаков могут выпадать осадки в смешанной фазе - твердой и жидкой, - прокомментировала «Ника ТВ» метеоролог Татьяна Инкина.

В прошлом году первый снег в Калуге выпал 19 октября.

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