Калужскую область ждут холодные выходные

Выходные в Калужской области обещают быть пасмурными и прохладными.

Утром в субботу, 22 октября, в Калужской области ожидается около +4, днем и вечером – в районе +7 градусов.

Без существенных осадков. Порывы ветра в Калуге – около 3 м/с.

По народным приметам, если на лиственнице не осыпались иголки — в ближайшее время снега не будет. А если он все-таки выпадет, то очень быстро растает.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.