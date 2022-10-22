Калужскую область ждут холодные выходные
Выходные в Калужской области обещают быть пасмурными и прохладными.
Утром в субботу, 22 октября, в Калужской области ожидается около +4, днем и вечером – в районе +7 градусов.
Без существенных осадков. Порывы ветра в Калуге – около 3 м/с.
По народным приметам, если на лиственнице не осыпались иголки — в ближайшее время снега не будет. А если он все-таки выпадет, то очень быстро растает.
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