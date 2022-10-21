В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

В пятницу, 21 октября, в Калужской области будет пасмурно.

Температура воздуха утром опустится на +2, днем – около +7, вечером – в районе +5.

Существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если до сих пор с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.

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