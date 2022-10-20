В Калужской области ожидается похолодание
В четверг, 20 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
Температура воздуха немного снизится. Днем будет не выше +8.
В течение дня возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
В народе этот день получил название Сергей Зимний, так как считалось, что с этого момента уже начинается зима.
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