В Калужской области ожидается похолодание

В четверг, 20 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха немного снизится. Днем будет не выше +8.

В течение дня возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

В народе этот день получил название Сергей Зимний, так как считалось, что с этого момента уже начинается зима.

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