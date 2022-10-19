В Калужской области сохранится дождливая погода
В среду, 19 октября, в Калужской области вновь будет пасмурно. Начнет немного холодать.
Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +6.
Дождь возможен в течение всех суток.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, если дым стелется по земле, то вскоре наступят холода. Если стоит столбом – теплая погода продержится еще какое-то время.
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