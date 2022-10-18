МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 18 октября

Вечером во вторник, 18 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Спасатели посоветовали калужанам по возможности не выходить на улицу.

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