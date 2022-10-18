В Калужской области прогнозируют дожди
Во вторник, 18 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
В течение всего дня возможен дождь. При этом температура воздуха днем обещает повысится до +14. Возможно, этот день станет последним теплым до весны.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, если в этот день еще не выпал снег, то зима будет поздней.
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