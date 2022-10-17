Новая рабочая неделя в Калуге начнется с дождей
После прекрасных солнечных выходных в Калужскую область снова придет ненастье.
В понедельник, 17 октября, в Калуге обещают дожди и до +8 градусов тепла днем. Тучи рассеются лишь ближе к вечеру, однако температура, если верить синоптикам, не изменится – ночью обещают всё те же +8.
Согласно народному календарю, 17 октября отмечают Ерофеев день. Считается, что если сегодня выпадет первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.
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