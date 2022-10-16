В Калужской области сохранится солнечная погода

Утром в воскресенье, 16 октября, в Калужской области ожидается около +4 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +6.

Осадков не будет. Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с, влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если в этот день стоит теплая и солнечная погода, то до 2 ноября морозов не будет.

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