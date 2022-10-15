В Калужской области ожидаются теплые выходные

Третьи выходные октября в Калужской области будут солнечными.

Утром в субботу, 15 октября, ожидается около +3 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +5.

Осадков не будет. Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 90%.

Раньше в этот день прекращались все сельскохозяйственные работы: мужчины занимались утеплением дома к зиме, а женщины пряли и вязали.

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