В Калужской области ожидаются теплые выходные
Третьи выходные октября в Калужской области будут солнечными.
Утром в субботу, 15 октября, ожидается около +3 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +5.
Осадков не будет. Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 90%.
Раньше в этот день прекращались все сельскохозяйственные работы: мужчины занимались утеплением дома к зиме, а женщины пряли и вязали.
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