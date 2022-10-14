В Калужской области ожидается солнечная погода

В пятницу, 14 октября, в Калужской области сохранится сухая солнечная погода.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +6.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если 14 октября погода стоит ясная и теплая, то осень будет долгой, а зима мягкой.

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