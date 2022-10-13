В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В четверг, 13 октября, в Калужской области не ожидается существенных изменений в погоде.
Утром будет около +4, днем – до +10, вечером – в районе +8.
Без осадков. В Калуге порывы ветра – до 4 м/с.
По народным приметам, если до этого дня с березы еще не осыпались все листья, то снег ляжет поздно.
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