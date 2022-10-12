В Калужской области ожидаются заморозки

Утром в среду, 12 октября, температура воздуха в Калужской области может опуститься ниже нуля.

Днем воздух прогреется до +10. Будет пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге - до 3 м/с.

По народным приметам, если в лесу появились поздние грибы, осень будет затяжной, а морозы придут нескоро.

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