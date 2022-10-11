В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

Во вторник, 11 октября, в Калужской области сохранится солнечная погода.

Осадков не будет.

Утром может быть прохладно – около +3. Днем – до +12. В ночь на среду температура может опуститься до нуля.

Порывы ветра в Калуге – 4 м/с.

По народным приметам, если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.