В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
Во вторник, 11 октября, в Калужской области сохранится солнечная погода.
Осадков не будет.
Утром может быть прохладно – около +3. Днем – до +12. В ночь на среду температура может опуститься до нуля.
Порывы ветра в Калуге – 4 м/с.
По народным приметам, если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай.
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