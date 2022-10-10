В Калужской области понедельник будет солнечным

В понедельник, 10 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода без осадков.

В первой половине дня, возможно, будет переменная облачность, но во второй тучи рассеются.

Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +6.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если первый снег 10 октября выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.