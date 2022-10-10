В Калужской области понедельник будет солнечным
В понедельник, 10 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода без осадков.
В первой половине дня, возможно, будет переменная облачность, но во второй тучи рассеются.
Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +6.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, если первый снег 10 октября выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.
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