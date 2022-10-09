В Калужскую область вернутся дожди
В воскресенье, 9 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Во второй половине дня возможен небольшой дождь.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +11.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, если 9 октября идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель.
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