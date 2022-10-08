В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В субботу, 8 октября, в Калужской области ожидается теплая погода.

Будет солнечно, без осадков.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +12.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такой она и будет до 29 октября.

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