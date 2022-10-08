В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
В субботу, 8 октября, в Калужской области ожидается теплая погода.
Будет солнечно, без осадков.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +12.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такой она и будет до 29 октября.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!