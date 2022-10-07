В Калужской области прогнозируют теплую погоду
В пятницу, 7 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода.
Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.
По народным приметам, если в этот день ярко светит солнце, то скоро погода резко изменится.
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