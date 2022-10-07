В Калужской области прогнозируют теплую погоду

В пятницу, 7 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.

По народным приметам, если в этот день ярко светит солнце, то скоро погода резко изменится.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.