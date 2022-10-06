Калужскую область ждет потепление

В четверг, 6 октября, в Калужской области ожидается потепление.

Температура воздуха повысится до +13 градусов.

Утром возможен небольшой дождь. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если много орехов и мало грибов – к холодной зиме.

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