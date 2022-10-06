Калужскую область ждет потепление
В четверг, 6 октября, в Калужской области ожидается потепление.
Температура воздуха повысится до +13 градусов.
Утром возможен небольшой дождь. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, если много орехов и мало грибов – к холодной зиме.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!