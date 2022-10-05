В Калужской области сохранится дождливая погода

В среду, 5 октября, жителей Калужской области ждет пасмурная погода.

Дождь возможен в течение всех суток.

Температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов.

Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.