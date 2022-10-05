В Калужской области сохранится дождливая погода
В среду, 5 октября, жителей Калужской области ждет пасмурная погода.
Дождь возможен в течение всех суток.
Температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов.
Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно.
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