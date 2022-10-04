В Калужской области прогнозируют дожди
Во вторник, 4 октября, в Калужской области ожидается дождливая погода.
В течение всех суток температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов.
Скорость ветра в Калуге – около 6 м/с.
По народным приметам, какая погода стоит 4 октября, такая продержится весь месяц.
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