В Калужской области прогнозируют дожди

Во вторник, 4 октября, в Калужской области ожидается дождливая погода.

В течение всех суток температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов.

Скорость ветра в Калуге – около 6 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит 4 октября, такая продержится весь месяц.

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