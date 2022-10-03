МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 3 и 4 октября
Вечером 3 октября и ночью 4 октября в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным спасателей, порывы будут достигать 12-17 м/с.
Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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