МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 3 и 4 октября

Вечером 3 октября и ночью 4 октября в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным спасателей, порывы будут достигать 12-17 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.

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