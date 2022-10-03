В понедельник в Калуге ожидается небольшой дождь

В понедельник, 3 октября, в Калуге будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Температура воздуха ожидается не выше +9, но ощущаться будет как + 4. Ночью не похолодает.

Считается, что если в этот день погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.

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