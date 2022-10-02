В воскресенье в Калуге будут лить дожди

Жителям Калуги в эти выходные не повезло – и в субботу, и в воскресенье в городе льют дожди. И если в субботу было небольшое потепление, до последний день уикэнда огорчит еще и похолоданием.

В воскресенье, 2 октября, в Калуге будет пасмруно, синоптики обещают дожди практически в течение всего дня. Температура на улице ожидается не выше +12. Однако ночью неожиданно на пару градусов потеплеет, но ливни при этом не прекратятся.

Считается, что если в этот день погода теплая и туманная, то осень будет комфортной и благоприятной. А вот если 2 октября гремит гром, значит зима будет бесснежной.

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