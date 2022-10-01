В Калужской области октябрь начнется с потепления
В субботу, 1 октября, в Калужской области прогнозируют теплую погоду.
Температура воздуха утром составит около +12 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +14.
В Калуге в течение суток возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такой же она будет и 1 апреля.
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