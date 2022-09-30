В Калужской области прогнозируют дождливое потепление

В пятницу, 30 сентября, в Калужской области потеплеет, но будет дождливо.

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +13.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – свыше 90%.

По народным приметам, если идет дождь, то весна будет ранней.

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