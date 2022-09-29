В Калужской области ожидается потепление
В четверг, 29 сентября, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +12.
Будет облачно, но солнце может выглянуть в течение дня.
В Калуге существенных осадков не прогнозируется.
По народным приметам, чем теплее и суше в этот день, тем позднее наступит зима. А если день солнечный и погожий - зима будет мягкой.
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