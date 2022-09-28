В Калужской области потеплеет во второй половине недели
В Калужскую область все-таки заглянет бабье лето. К выходным может потеплеть до +17 градусов.
А вот в среду, 27 сентября, еще будет прохладно.
Утром в Калуге ожидается около +8 градусов, днем – до +10, веером – в районе +9.
Пасмурно, порывы ветра – до 3 м/с. По народным приметам, если днем 28 сентября идет дождь, то весна будет поздней и сырой.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!