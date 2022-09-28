В Калужской области потеплеет во второй половине недели

В Калужскую область все-таки заглянет бабье лето. К выходным может потеплеть до +17 градусов.

А вот в среду, 27 сентября, еще будет прохладно.

Утром в Калуге ожидается около +8 градусов, днем – до +10, веером – в районе +9.

Пасмурно, порывы ветра – до 3 м/с. По народным приметам, если днем 28 сентября идет дождь, то весна будет поздней и сырой.

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