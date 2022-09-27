В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

Во вторник, 27 сентября, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

В Калуге дождь возможен во второй половине дня. Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, если резко стало холодно - к ранней весне. Если ветер дует с севера - к теплому лету.

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