В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду
Во вторник, 27 сентября, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.
В Калуге дождь возможен во второй половине дня. Порывы ветра – до 4 м/с.
По народным приметам, если резко стало холодно - к ранней весне. Если ветер дует с севера - к теплому лету.
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