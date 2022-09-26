Новая рабочая неделя в Калуге начнется с дождей

Как обещают синоптики, эта рабочая неделя в Калужской области будет дождливой.

В понедельник утром, 26 сентября, в Калуге пройдут ливни. Прекратятся они только к обеду, но и тогда на улице будет пасмурно и до +11 градусов тепла. Лишь к вечеру небо прояснится, однако теплее от этого не станет. Ночью ожидается до +5 градусов, без осадков.

Согласно народному календарю, дождь в этот день предвещает хороший урожай. Если к 26 сентября грачи уже улетели на юг, значит скоро пойдет снег.

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