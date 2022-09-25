В Калужской области прогнозируют дожди

В воскресенье, 25 сентября, в Калужской области ожидается дождливая погода

Температура воздуха в течение суток будет находиться в районе +8 градусов.

Влажность воздуха в Калуге – 90%. Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, если на деревьях много желтых листьев, то осень будет долгой и без осадков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.