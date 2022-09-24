В Калужской области похолодает на выходных

В субботу, 24 сентября, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром и днем температура воздуха составит около +8 градусов, вечером – в районе +6.

В течение всех суток возможен небольшой дождь. Влажность воздуха – 95%.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если на деревьях еще много листьев и они не сильно опадают, то зима будет долгая и очень холодная.

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