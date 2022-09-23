МЧС предупредило о сильном дожде в Калужской области 24 сентября
В субботу, 24 сентября, в Калужской области ожидается сильный дождь. В пятницу об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходов призывают быть внимательными при нахождении на улице.
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