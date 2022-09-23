В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

В пятницу, 23 сентября, в Калужской области будет пасмурно.

Температура воздуха утром составит около +9 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +8.

В течение всего дня возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с.

По народным приметам, мало ягод рябины - осень будет долгой и сухой, а много - осень будет дождливая, а зима суровая.

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