В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду
В пятницу, 23 сентября, в Калужской области будет пасмурно.
Температура воздуха утром составит около +9 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +8.
В течение всего дня возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с.
По народным приметам, мало ягод рябины - осень будет долгой и сухой, а много - осень будет дождливая, а зима суровая.
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