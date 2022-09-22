В Калужской области вновь прогнозируют дожди

В четверг, 22 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди.

Температура воздуха составит утром около +9 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +10.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 2 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, листья с вишни еще не опали - к теплой погоде. Снег выпал - к плохому урожаю в следующем году.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.