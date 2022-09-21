В Калужской области прогнозируют дожди

В среду, 21 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Небольшой дождь возможен в течение всех суток.

Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.

По народным приметам, какая погода в этот день, такой будет и вся осень.

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