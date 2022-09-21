В Калужской области прогнозируют дожди
В среду, 21 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Небольшой дождь возможен в течение всех суток.
Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
По народным приметам, какая погода в этот день, такой будет и вся осень.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!