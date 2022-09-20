В Калужской области прогнозируют сильный ветер и облачность

Во вторник, 20 сентября, в Калужской области сохранится ветреная погода.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +12.

В Калуге существенных осадков не ожидается. Будет облачно с прояснениями.

По народным приметам, если к этому дню с вишни не осыпались листья, зима будет теплой и влажной.

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