МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 20 сентября

Во вторник, 20 сентября, в Калужской области сохранится сильный ветер. Порывы будут достигать 12-17 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.

Жителям многоэтажных домов с открытыми балконами советуют убрать с них вещи. Машины лучше не оставлять рядом со старыми деревьями.

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