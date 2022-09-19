МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 20 сентября
Во вторник, 20 сентября, в Калужской области сохранится сильный ветер. Порывы будут достигать 12-17 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.
Жителям многоэтажных домов с открытыми балконами советуют убрать с них вещи. Машины лучше не оставлять рядом со старыми деревьями.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!