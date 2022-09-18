В Калужской области ожидается сильный ветер
В воскресенье, 18 сентября, ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает калужан о предстоящей непогоде.
По данным Калужского ЦГМС, в понедельник, 19 сентября, местами по Калужской области ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 15-23 м/с.
Калужан просят быть осторожными, при усилении ветра ограничить выход из зданий.
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