Уикэнд в Калуге закончится дождями

Суббота в областном центре выдалась на удивление солнечной, однако уже в воскресенье, 18 сентября, погода в Калуге испортится.

Как обещают синоптики, днем температура поднимется максимум до +15, к тому же на улице будет пасмурно. К вечеру прогнозируются небольшие дожди. К ночи похолодания можно не ждать - температура будет такой же как днем.

В народном календаре 18 сентября называют Кумохиным днем. Считается, что если к этом времени на рябине пожелтели листья, то зима будет ранняя. Если рябины много, то осень будет дождливой, а мало – засушливой.

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