В Калужской области прогнозируют теплые выходные

В субботу, 17 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +12.

Дождей в Калуге не будет. Порывы ветра – до 6 м/с.

В воскресенье температура воздуха будет такой же, но возможны осадки.

По народным приметам, похолодание предвещают облака, идущие друг над другом в несколько ярусов.

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