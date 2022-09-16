В Калужскую область вновь вернутся дожди
В пятницу, 16 сентября, в Калужской области ожидается дождливая погода.
Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +12.
Осадки возможны в течение всего дня. Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, послеобеденный дождь 16 сентября является признаком затяжного ненастья.
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