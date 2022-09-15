В Калужской области немного потеплеет

В четверг, 15 сентября, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +12.

Дождей не будет, порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, если 15 сентября ясно, осень будет теплая.

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