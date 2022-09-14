В Калужской области сохранится дождливая погода

В среду, 14 сентября, в Калужской области прогнозируют дожди.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, если в этот день много мух и они больно кусаются, то стоит ждать скорой непогоды.

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