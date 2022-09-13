В Калужской области прогнозируют дожди
Во вторник, 13 сентября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. В течение всего дня возможен небольшой дождь.
Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.
Порывы ветра могут достигать 6 м/с.
По народным приметам, если муравьи построили большие муравейники, то зима будет холодной и снежной.
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